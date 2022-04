Nezlomil ich ani hetrik súperovho hráča, Slováci si upevnili post lídra

Ivan Feneš, tréner SR: "Je dôležité, že máme tretie víťazstvo, to je dôležité. Zápas nás bolel, víťazstvo si veľmi vážime. Skvelí fanúšikovia nás tlačili dopredu, no my sme sa nevyhli fázam, ktoré som videl nerád. Čaká nás zajtra Dánsko, musíme dobre zregenerovať. Môžeme už rozhodnúť o postupe a musíme urobiť čo je treba. Lebo súper nám nedá nič zadarmo."

Alex Čiernik, autor štyroch bodov zápase: "Po nie úplne ideálnych dvoch tretinách sme sa dali dokopy. Robili sme chyby, dávali sme si veľa prihrávok. Ale vyhrali sme a to je dôležité. Zajtra to bude ešte lepšie, musíme hrať jednoduchšie."

Jakub Kopecký, autor jedného gólu v zápase: "Prvá a druhá tretina nebola z našej strany nič moc. Potom sme však začali hrať tak ako sme chceli a otočilo sa to. Myslím, že sme Francúzov trochu podcenili."