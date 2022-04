Slovenskí mladíci sa priblížili postupu medzi elitu. Nórom strelili päť gólov

MS v hokeji do 18 rokov 2022 - I. divízia

PIEŠŤANY. Slovenskí hokejisti zvládli aj druhý zápas domáceho turnaja A-skupiny I. divízie MS v hokeji do 18 rokov 2022 . V utorok si v súboji ašpirantov na celkové prvenstvo poradili v Piešťanoch s Nórskom 5:2 a dostali sa na čelo tabuľky.

Obaja hráča posilnili Slovensko proti Nórom napriek tomu, že ich HK Nitra stále hrá semifinálovú sériu play off Tipos extraligy.

Priebeh zápasu Slovensko - Nórsko

I. tretina:

Duel dvoch ašpirantov na celkové prvenstvo sa hral od začiatku vo vysokom tempe a prvá šarvátka sa zrodila už po 68 sekundách. Na trestnú išli spoločne Dvorský s Larsenom. V 4. minúte zahákoval Štrbák a severania využili prvú presilovku, keď sa presadil Bakke Olsen.

Vysoké napádanie súpera robilo domáci hráčom problémy, no postupne sa ľahšie dostávali cez stredné pásmo a ich aktivita vyústila v presilovku. Rovnako ako Nóri, aj Slováci ju dokázali využiť. Najprv trafil Repčík len do žŕdky, no akcia pokračovala, Sýkora prihral spoza bránky Šotekovi, jeho strelu Stensrud len vyrazil a pohotový Honzek vyrovnal - 1:1.