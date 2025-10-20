Slovan odohrá druhý zápas v Konferenčnej lige, El Clásico či prvý obrovský slalom sezóny (TV tipy)

BRATISLAVA. Pokračuje Liga Majstrov, Európska liga UEFA a rovnako aj Konferenčná liga.
Slovan Bratislava sa predstaví na trávniku holandského AZ Alkmaar. Slavia Praha odohrá duel v Atalante a Plzeň vycestuje na olympijský štadión v Ríme.
Po letnej prestávke sa fanúšikovia zjazdového lyžovania počas víkendu môžu tešiť na prvé preteky sezóny v Söldene.
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová ohlásila návrat a je možné, že v tejto sezóne ju opäť uvidíme v súťažnom kolotoči. Prvé preteky v sezóne však určite neabsolvuje.
Cez víkend pokračujú futbalové aj hokejové súťaže. Čaká nás El Clásico na štadione Santiaga Bernabeu, Neapol hostí milánsky Inter.
Hokejový líder z Nitry privíta na domácom ľade rozbehnutý bratislavský Slovan.
Dráhových cyklistov čakajú Majstrovstvá sveta. Jazdci F1 sa tento týždeň predstavia na Veľkej cene Mexika.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.
Pondelok (20. október)
Utorok (21. október)
Streda (22. október)
Štvrtok (23. október)
Piatok (24. október)
Sobota (25. október)
Nedeľa (26. október)
