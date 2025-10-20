Slovan odohrá druhý zápas v Konferenčnej lige, El Clásico či prvý obrovský slalom sezóny (TV tipy)

Lyžiarske stredisko Sölden počas obrovského slalomu žien 2023.
Lyžiarske stredisko Sölden počas obrovského slalomu žien 2023. (Autor: Nikola Baďová)
Sportnet|20. okt 2025 o 08:00
Športový program na najbližších sedem dní. Pozrite si TV program.

BRATISLAVA. Pokračuje Liga Majstrov, Európska liga UEFA a rovnako aj Konferenčná liga.

Slovan Bratislava sa predstaví na trávniku holandského AZ Alkmaar. Slavia Praha odohrá duel v Atalante a Plzeň vycestuje na olympijský štadión v Ríme.

Po letnej prestávke sa fanúšikovia zjazdového lyžovania počas víkendu môžu tešiť na prvé preteky sezóny v Söldene.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová ohlásila návrat a je možné, že v tejto sezóne ju opäť uvidíme v súťažnom kolotoči. Prvé preteky v sezóne však určite neabsolvuje.

Najdôležitejšie udalosti týždňa
Cez víkend pokračujú futbalové aj hokejové súťaže. Čaká nás El Clásico na štadione Santiaga Bernabeu, Neapol hostí milánsky Inter.

Hokejový líder z Nitry privíta na domácom ľade rozbehnutý bratislavský Slovan.

Dráhových cyklistov čakajú Majstrovstvá sveta. Jazdci F1 sa tento týždeň predstavia na Veľkej cene Mexika.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.

Pondelok (20. október)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
Basketbal
Americký futbal
Utorok (21. október)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
Basketbal
Hádzaná
Americký futbal
Streda (22. október)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
Dráhová cyklistika
Hádzaná
Basketbal
Volejbal
Bejzbal
Štvrtok (23. október)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
Cyklistika
Dráhová cyklistika
Basketbal
Hádzaná
Volejbal
Golf
Piatok (24. október)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
Basketbal
Dráhová cyklistika
Motorizmus
Golf
Krasokorčuľovanie
Sobota (25. október)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
Dráhová cyklistika
Motorizmus
Golf
Volejbal
Hádzaná
Basketbal
Zjazdové lyžovanie
Krasokorčuľovanie
Nedeľa (26. október)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
Dráhová cyklistika
Motorizmus
Zjazdové lyžovanie
Krasokorčuľovanie
Ostatné športy

    dnes 08:00|1
