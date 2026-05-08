Ekvádor na MS 2026: Pre falošný rodný list prišiel o body. Hviezda má cenovku 110 miliónov

Futbalisti Ekvádoru sú v ostatnom štvrťstoročí pravidelným účastníkom MS. Od roku 2002 ich v lete čaká už piaty šampionát, pričom sa naň kvalifikovali po historicky najlepšej kvalifikácii.
Hoci ju začali prehrou s Argentínou, celkovo dosiahli v 16 zápasoch bilanciu 8-8-2 a mohli sa pýšiť najlepšou obranou, ktorá inkasovala len päť gólov.
Ekvádor obsadil druhé miesto napriek tomu, že mu boli odpočítané tri body za falošný rodný list Byrona Castilla. Tento škandál sa viaže na kvalifikáciu MS 2022, keď Ekvádoru dokonca hrozilo vylúčenie.
Na svetových šampionátoch dosiahli "La Tri" najlepší výsledok pred 20 rokmi, keď ich až v osemfinále zarmútil pamätný priamy kop Davida Beckhama.
Hrajúcou legendou národného tímu je 36-ročný Enner Valencia, ale ústrednou postavou kádra je záložník Moisés Caicedo. V roku 2023 ho kúpila londýnska Chelsea z Brightonu za 116 miliónov eur.
Pre trénera Sebastiána Beccacecea je kľúčovým hráčom a aj preto ekvádorská federácia žiada FIFA, aby bol Caicedovi zrušený trest za vylúčenie v poslednom zápase kvalifikácie proti Argentíne.
Z ďalších hráčov, ktorí pôsobia v európskych veľkokluboch, možno spomenúť obrancov Pervisa Estupiňana (AC Miláno) či Williana Pacha (PSG).
Najvýznamnejší hráči:
- Moisés Caicedo: Jeden z najlepších defenzívnych stredopoliarov s cenovkou 110 miliónov eur. Chelsea si poistila jeho služby až do roku 2033.
- Enner Valencia: So 49 gólmi je najlepším strelcom Ekvádoru. Skvelú bilanciu má aj na svetových šampionátoch, keď v šiestich dueloch dal poltucet gólov. Hrával za West Ham, Fenerbahce či aktuálne za mexickú Pachucu.
- John Yeboah: Narodil sa v Hamburgu a ako tínedžer reprezentoval Nemecko. V ostatnej sezóne výrazne pomohol Benátkam k návratu do Serie A.
Súperi na MS 2026: Nemecko, Curacao, Pobrežie Slonoviny (skupina E)
FIFA Ranking
23. miesto
Najväčšie úspechy
Štvrté miesto na Copa América 1993, osemfinále MS 2010, 5x účasť na MS vo futbale