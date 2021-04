Zaujali v zápasoch proti Čechom, reprezentáciu posilnia traja juniori

Slafkovský: Je to veľká česť a motivácia

Najmladším z trojice juniorských reprezentantov je 17-ročný Slafkovský.

"Tak mesiac a pol dozadu som vôbec nemyslel, že sa do seniorskej reprezentácie môžem dostať, ale po vyhláseniach pána Haščáka som si začal myslieť, že by sa to podariť mohlo. Je to veľká česť a motivácia, aby som sa do budúcna snažil ešte viac," zhodnotil svoju pozvánku do seniorského tímu Slafkovský.

Len o mesiac a pol starší je Šimon Nemec, ktorý tento ročník odohral v tíme HK Nitra. "V reprezentácii môžem prispieť hrou, ktorou sa prezentujem stále. Teda dobrým myslením na ľade a prekvapivou prihrávkou," zhodnotil svoje kvality sedemnásťročný obranca.