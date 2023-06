Kto získa svoj prvý Stanleyho pohár? Porovnali sme finalistov ako v NHL na konzole

Vo finále Stanleyho pohára sa stretnú Vegas Golden Knights a Florida Panthers.

Je rok 1993 a Stanley cup vyhráva Montreal Canadiens. To je naposledy čo vyhral hokejový grál kanadský klub. Ak by v tom čase niekto povedal, že sa o 30 rokov vo finále stretne tím zo štátu Nevada, konkrétne Las Vegas, proti tímu z Floridy, považovali by ho za poloblázna.