Počas dlhej pauzy makali, chcú devätnásty titul. Prešov bude súperiť na palubovke i mimo nej

Druhý zápas je na programe v stredu 21. mája o 19.00 h v Považskej Bystrici, tretí v Prešove v sobotu 24. mája o 18.00 h. Prípadný štvrtý zápas by sa hral v stredu 28. mája o 19.00 h v Považskej Bystrici.

Finálová séria štartuje po trojtýždňovej reprezentačnej prestávke. Dlhá súťažná pauza síce narušila zápasový rytmus súperov, v prešovskom tábore to jednoducho berú ako realitu.

„V podstate sme na tom rovnako Považská Bystrica, takže naozaj nemalo zmysel si na výpadok zápasového rytmu nejako ťažkať. Pracovali sme bez trojice reprezentantov Jakuba Kravčáka, Marca Antla a Erika Fenára. Všetci sa domova vrátili zdravotne v poriadku a bez problémov sa zaradili do klubovej prípravy.“

"Gašper po podvrtnutí členku na jednom z tréningov už individuálne trénuje, ale na nasadenie do zápasu to ešte nevyzerá. Určité problémy so slabinami má brankár Matúš Mitošinka. Ostatní hráči sú nateraz zdravotne v poriadku,“ tvrdil MGernát.

"Ak niektorí majú dozvuky nejakých boľačiek, tak sú odhodlaní cez ne preniesť a na finále byť k dispozícii. Takmer identické problémy majú však aj niektorí hráči súpera. Takže začneme v podstate na rovnakej štartovej čiare."

Vzájomné poznanie dlhodobých hádzanárskych rivalov je značné. "To je fakt. Podľa mňa o výsledkoch jednoznačne rozhodne kvalita práce v obrane a za ňou výkony brankárov," mienil Gernát.

Ako dopadne stávka Antla s Gernátom?

V Tatran Handball Arene to v prvom finálovom dueli medzi Prešovom a Považskou Bystricou nebude iba o súboji na ihrisku.