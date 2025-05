Bolo to strelecky mizerné, vravel tréner Tatrana. Prešovčania si chcú doma napraviť reputáciu

Štvrtý je naplánovaný na stredu 28. mája o 19.00 h v Považskej Bystrici. Prípadný piaty by sa hral znovu v Prešove v sobotu 31. mája o 17.00 h.

Pivot si neurobil dôsledne svoju prácu, nespravil žiaduci odblok. A ak aj áno, tak nedostal prihrávku. Takže to celé bolo také nijaké,“ konštatoval po návrate domov tréner Tatranu Prešov Radoslav Antl.

Z toho deväť zo šesťmetrovej hranice, pričom štyrikrát mu navyše pomohla konštrukcia brány. Na keby sa síce nehrá, no ak by čo i len polovicu z tých takzvaných vyložených sme boli premenili, tak tento súboj neprehráme.“

Viacerým našim to v tomto stretnutí ale nešlo. Aj preto sme strelili len chudobných osemnásť gólov. Žernovič našich vychytal obdivuhodnými šestnástimi úspešnými zákrokmi.

Ja tvrdím, že mentálna príprava na zápas má byť minimálne na osemdesiat percent. Avšak keď hráči nie sú na situácie, ktoré môžu vzniknúť, patrične aj mentálne pripravení, potom ich riešia nesprávne. A v našom prípade sa to prejavovalo vypuklo na streľbe.

Cesta z Považia do šarišskej metropoly nebola veru radostná. „Samozrejme, všetci sme sklamaní,“ priznal tréner 18-násobného slovenského majstra.

„Iste, bolo to strelecky mizerné, brankári domácich výborní. Lenže tak, ako sa oni chystali na našich strelcov, my sme sa detailne chystali na spôsob práce medzi žrďami považskobystrických gólmanov. Žiaľ, keď hráč nie raz zahodí ponúknutú šancu, znervóznie, klesne na sebavedomí. Pod tlakom, možno až prílišným, to má potom neželaný efekt.“

Tatran je odhodlaný napraviť reputáciu po nevydarenom zápase v Považskej Bystrici. „Čo bude treba v prvom rade zlepšiť ? Jednoznačne lepšie premieňať vypracované strelecké príležitosti,“ odvetil R. Antl na vlastnú otázku.