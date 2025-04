Tatran chce mať semifinále rýchlo za sebou. Play-off je úplne iná súťaž, upozorňuje tréner

Karlov je pre semifinále nepoužiteľný

V ostatom stretnutí nadstavbovej časti NHE proti Košiciam sa po nešťastnej zrážke s hosťujúcim Jakubom Stavačom vážnejšie zranil dôležitý a užitočný hráč domáceho Tatrana Igor Karlov.

„Škoda, že Igor utrpel nepríjemné zranenie v oblasti tváre. Pod jeho taktovkou na strednej spojke nám to dobre fungovalo a navyše úspešný bol aj strelecky. Tento fakt nás trochu poznačil. Možno to bez neho nebude v útočnej fáze také plynulé. Pevne však veríme, že ho nejako nahradíme a rolu favorita hlavne čo do výsledku, potvrdíme. Aj za Karlova ostatní naši hráči zabojujú a sériu play- off dúfam, odštartujeme víťazstvom.“