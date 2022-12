Zabije nás betón? Švajčiari si na Slovákov šetrili najväčšiu hviezdu

Odborníci ho zväčša v prognózach radili na posledné miesto v skupine za Lotyšsko. Helvéti ale ukázali mimoriadnu ochotu podvoliť sa taktike a prinieslo to úspechy v podobe výhier nad Fínmi aj Lotyšmi.

MONCTON. Čaká nás najlepšie takticky pripravený súper? To je otázka pred posledným zápasom Slovenska v skupine majstrovstiev sveta v hokeji do 20 rokov .

Vzorom Gáborík či Lašák

V hre je víťazstvo v skupine. Ak Slovensko zdolá Švajčiarsko a Spojené štáty vyhrajú nad Fínskom o tri body, stanú sa zverenci Ivana Feneša len tretím slovenským výberom s víťazstvom v skupine na juniorskom šampionáte.

Predchádzajúce dva úspechy prišli v rokoch 1999 a 2002. Ak by sa to podarilo, talentovaný mančaft by bezpochyby chcel napodobniť prvú partiu.