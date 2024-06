Derby aj veľká neznáma. Slováci dostali z každého koša to najťažšie. Kto sú ich súperi na ME?

Slovensko sa predstaví v skupine C, v ktorej postupne vyzve Chorvátsko, Španielsko a Česko.

SARAJEVO. Už v sobotu sa začínajú ME v malom futbale 2024 , resp. EMF EURO 2024, ktoré hostí hlavné mesto Bosny a Hercegoviny - Sarajevo.

Turnaj sa hrá od 1. do 8. júna. Predstaví sa ňom celkovo 24 tímov, ktoré sú rozdelené do šiestich skupín. Do osemfinále postupujú najlepšie dva celky a štyri najlepšie tímy z tretích priečok.