Kapitána Slovenska teší, že je v tíme aj Jendrišek. Jeho skúsenosti sa nedajú nahradiť, vraví

Slovensku určil žreb skupinu C, v ktorej budú jeho súpermi Česko, Španielsko a Chorvátsko. Repa povedal viac o šampionáte v rozhovore pre Slovenský zväz malého futbalu .

Bude to preňho už tretie EURO, na ktorom si zahrá. Slovensko reprezentoval už v roku 2018 v Kyjeve a taktiež si zahral aj v roku 2022 na domácom šampionáte v Košiciach.

ME v malom futbale 2024 , resp. EMF EURO 2024 je už za dverami. Už sobotu odštartuje európsky šampionát úvodnými zápasmi. Kapitánom Slovenska na európskom šampionáte v Sarajeve bude JAROSLAV REPA .

Verím, že zúročím svoje skúsenosti a pomôžem nášmu mužstvu. Nominácia ma určite potešila. Za tie roky sa tu vymenilo už mnoho trénerov. O to viac si vážim, že mám stále možnosť reprezentovať.

Veľmi si vážim túto príležitosť. Znamená to pre mňa veľa, tak ako každý zápas v reprezentačnom drese.

Pôjde pre vás už o tretie EMF EURO. Zahrali ste si na európskom šampionáte v roku 2018 a 2022. Čo to pre vás znamená, že si zahráte aj v Sarajeve?

Znamená to pre mňa veľmi veľa. Cítim veľkú zodpovednosť voči celému tímu. Veľmi si vážim každý jeden reprezentačný štart, teraz je to ešte vzácnejšie z pozície kapitána.

Určite to bude pre nás posila ako na ihrisku, tak aj v kabíne. Jeho skúsenosti sa nedajú nahradiť.

V prvých zápasoch išlo skôr o skúšanie nových hráčov, ale aj systému. Galanta už odzrkadľovala, akým smerom by sme sa chceli uberať.

V príprave ste najskôr zaznamenali prehry s Českom a Maďarskom, no následne ste v záverečnej fáze prípravy vyhrali EMF Nations Games v Galante. Myslíte si, že ste dobre pripravení na EMF EURO?

My sa budeme sústrediť sami na seba. Ak chceme niečo dosiahnuť, nemôžeme sa pozerať na súperov.

Myslím, že sme dostali z každého koša asi to najťažšie, čo sme mohli. Ale na to sa nebudeme pozerať.

Myslím si, že nie. Určite nikto nepôjde do zápasu s myšlienkou, či sme favorit, alebo nie. Ako som už povedal, ak chceme niečo dosiahnuť, musíme sa sústrediť na seba a nerozmýšľať nad nepodstatnými vecami.

Slovensko bolo žrebované z prvého výkonnostného koša, tým pádom by ste mali byť favoritom v každom zápase. Nespôsobuje to na tím tlak?

Na posledných vrcholných podujatiach sa Slovensku nedarí prekročiť štvrťfinálové brány. Veríte, že by sa to tentokrát mohlo podariť?

Verím, že ak sa nám tam podarí dostať, tak by sme to mohli už zlomiť. Nerád by som opäť zažil ten pocit sklamania a trpkosti.

Ale to je ešte ďaleko. Treba ísť skromne krok za krokom, od zápasu k zápasu.