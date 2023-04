Slováci chcú vrátiť Nemcom prehry. Čacho: Budú to ťažké zápasy

Slováci túžia pretrhnúť sériu prehier s Nemecko, útočník Čacho pre TASR uviedol: "Vieme, čo od nich očakávať, hrajú dobrú defenzívu a tvrdo. Tým, že sme proti nim tak veľakrát hrali, by sme ich konečne mohli už aj zdolať."

"Oni sa ním vyznačujú dlho. Budú to ťažké dva zápasy, ale smerom k MS to bude dobrá previerka. Bude sa hrať rýchlo a proti organizovanému tímu," dodal Čacho.

Do kádra pribudli obrancovia Dávid Mudrák, Mário Grman, Samuel Kňažko, Patrik Koch a útočníci Pavol Regenda, Martin Chromiak a Maroš Jedlička.

Ale na MS bude taký každý jeden. Bude to pre nás naozaj dobrý test," potvrdil asistent trénera Peter Frühauf.

To si teraz rozoberieme a musíme chlapcov pripraviť na to, že príde jeden výborne organizovaný tím.

"Čaká nás ďalší štýl. Vo februári to pre nás bolo také, že sme boli prekvapení. Nemci hrali rýchlo a agresívne a my sme mali problém sa s týmto štýlom hry vyrovnať.

Nemci zapracovali na obrane

Nemci doteraz odohrali v príprave pred MS rovnako ako Slováci štyri zápasy. S Českom prehrali 2:6 a 1:5, s Rakúskom raz prehrali 2:3 po nájazdoch a rovnakého súpera zdolali 2:0.

Po dvojzápase na Slovensku ich čaká generálka na šampionát proti USA v Mníchove.

"Pracovali sme viac na veciach, ktoré musíme zlepšiť. To si chceme vziať so sebou do zápasov proti Slovensku.

Pracovali sme na pár taktických veciach a hre v obrannom pásme.

Cítime, že chlapci to chcú odovzdať v oboch zápasoch," povedal pre portál deb-online.de tréner Nemcov Harold Kreis.