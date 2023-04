Po tréningu na pláž, pochvaľuje si Chromiak. Bude ďalšie Ramsayho mladé eso?

Pozvánku do prípravného kempu dostal v nedeľu ráno, v pondelok letel z Kalifornie do Európy a v stredu predpoludním už korčuľoval na trenčianskom ľade v tréningu slovenskej reprezentácie.

"Keď sme vypadli v play off, trochu som dúfal, že by ma mohli zavolať. Bol som veľmi rád. Hneď som volal rodičom, bratovi, kamarátom. Môj cieľ je ukázať sa v dobrom svetle trénerom a vybojovať si nomináciu na šampionát," rozhovoril sa mladý útočník.

Ak by mu to vyšlo, bola by to pekná bodka za vydarenou sezónou, ktorá sa však nezačala dobre. Preložený MS hráčov do 20 rokov v auguste minulého roka Chromiak vynechal pre problémy so žalúdkom.

Keď sa vystrábil a naskočil do prípravného kempu Los Angeles Kings, pribrzdila ho zasa operácia slepého čreva.