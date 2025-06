Semifinále EURO U21 prinesie lákavé súboje. Nemci sú bez straty, Anglicko chce obhájiť titul

„Holandsko sledujeme už asi šesť mesiacov. Medzi jednotlivými kempami sledujeme aj tie najlepšie tímy a určite by som ich zaradil do tejto skupiny. Je to výborný tím, na ktorý budeme plne pripravení a na zápas sa tešíme,“ uviedol na tlačovej konferencii tréner Anglicka Lee Carsley.

"Oranjes" sa dostali do semifinále už po siedmy raz, predtým sa im to podarilo v rokoch 1988, 1998, 2006, 2007, 2013 a 2021.

Angličania zvíťazili v deviatich z uplynulých 11 zápasov na ME a teraz sa po jedenástykrát dostali do semifinále.

Na svojich zverencov a zvlášť na van Bommela sa však tréner nehneval: „Nikdy hráčom nevyčítam, že hrajú so srdcom. A Ruben to pre nás vždy robil.“

Woltemade: Viem, že budeme pripravení

Hráči Nemecka skompletizovali kvarteto semifinalistov keď zdolali Taliansko 3:2 po predĺžení, ich súper hral celé predĺženie v početnej nevýhode o dvoch hráčov.

Jeden z gólov dal Nick Woltemade, dvadsaťtriročný útočník je s piatimi gólmi zatiaľ najlepším strelcom turnaja. A Nemecko je jediný tím, ktorý zvíťazil v každom zápase.

Woltemade zaznamenal v tejto sezóne vrátane kvalifikácie v 11 zápasoch za nemecký tím do 21 rokov deväť gólov a päť asistencií.

"Les Bleus" sa vyhli tretiemu vypadnutiu v rade vo štvrťfinále, keďže v rokoch 2021 aj 2023 v tejto fáze skončili. Do semifinále sa dostali už siedmykrát. Naposledy sa tam predstavili v roku 2019.

„Bude to určite ťažký zápas. Ale turnaj má svoj rytmus a my to zvládneme. Viem, že budeme pripravení. Francúzi majú dobrý tím, ale aj my máme dobrý tím a najlepší hráči v tejto vekovej kategórii hrajú proti sebe. Bude to úžasné,“ povedal Woltemade.