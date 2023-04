Pánik sa po štyroch rokoch vracia do reprezentácie. Nastúpi už proti Česku

Tridsaťdvaročný krídelník sa vracia do národného tímu po štyroch rokoch. Naposledy si reprezentačný dres obliekol na domácom svetovom šampionáte 2019 v Bratislave a Košiciach.

Proti Česku nastúpia v útoku aj so skúseným Richardom Pánikom.

Káder Slovenska sa v porovnaní s predchádzajúcim prípravným blokom veľmi nezmenil, okrem Pánik pribudol do neho iba brankár Stanislav Škorvánek z Michaloviec a pre zranenie vypadol útočník Brna Andrej Kollár.

"Je to skúsený hráč, odohral veľa duelov v NHL. Budeme od neho očakávať líderský prístup. Vieme aj o jeho ďalších kvalitách. Je silný v súbojoch, silný v držaní puku, dokáže obsluhovať prihrávkami svojich spoluhráčov. Dúfame, že reprezentácii pomôže aj gólmi."

Za New York Islanders nastúpil v minulom ročníku na štyri duely, zvyšok sezóny dohral v AHL. Aktuálny ročník 2022/2023 absolvoval na hosťovaní v švajčiarskom klube HC Lausanne.

Škorvánek sa na konfrontáciu s Čechmi teší: "Máme ich aj v základnej skupine na MS, bude to zaujímavý dvojzápas. Pre nás to bude kvalitná previerka."

"Všetci ste videli, čo predvádzal v play-off, je tu zaslúžene. Brankárov máme dosť, sú vyrovnaní, každý má šancu dostať sa do nominácie a ja sa teším na to, ako sa o to pobijú," uviedol Frühauf.

Zo súčasného reprezentačného kádra pôsobilo v tejto sezóne v českej extralige deväť hráčov. Rivali sa dobre poznajú z predchádzajúcich vzájomných medzištátnych súbojov.

"Je to derby a chceme uspieť aj Česku. Verím, že sa nám nejaké víťazstvo podarí priviezť. V juniorke som nejaké zápasy proti Čechom odohral, toto bude prvý ostrý," vyjadril sa útočník Dukly Trenčín Šimon Petráš.