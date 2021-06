Bude pre Federera Wimbedon veľký pád? Má znepokojivú reč tela, vraví expert

Jej súperka predviedla doslova bezchybný výkon. Za celý zápas spravila iba tri nevynútené chyby. To je najmenej v histórii grandslamových finále. Rumunka Simona Halepová získala svoj druhý grandslamový titul po možno najlepšom zápase v kariére.

Začalo sa to finálovou sobotou. Že sa Serena Williamsová zdrží na kurte iba 56 minút? A ešte k tomu vo finále? To sa zdalo málo pravdepodobné, aj keby vyhrala. Víťazka siedmich wimbledonských titulov však za menej ako hodinu prehrala.

BRATISLAVA. Bol to jeden z najzaujímavejších víkendov, akí si tenisoví fanúšikovia za posledné roky pamätajú.

Zatiaľ čo ženské finále patrilo k najkratším, nedeľňajšie mužské sa stalo vôbec najdlhším v histórii Wimbledonu. A to aj napriek tomu, že šlo o prvý ročník, na ktorom využili novinku, ktorá má pomôcť skracovať zápasy.

Bola to taká veľká sláva, že Rumunsko viac ako rok pred olympiádou ako jedna z prvých krajín na svete ohlásila, kto ponesie na slávnostnom otváracom ceremoniáli národnú vlajku. Za vlajkonosičku si vybrali práve Halepovú.

"Nie je to ľahké, ale musím počúvať svoje telo a po rozhovore s mojím tímom nebudem hrať vo Wimbledone. Mojím cieľom je čo najdlhšie držať svoju hru na vysokej úrovni a predĺžiť si kariéru, preto to považujem za dobré rozhodnutie," napísal na twitter 35-ročný Rafael Nadal.

Všetko to zapríčinila pandémia koronavírusu. Udalosti preložili na rok 2021. Olympijské hry aj Wimbledon.

Tento rok prišiel Federer aj na Roland Garros. Jeho forma je však otázna. Je síce svetovou osmičkou, no za posledné obdobie príliš nehral. V roku 2020 sa po pandémii koronavírusu na kurty nevrátil.

"Jeho reč tela ma znepokojuje," hovoril Corretja. "Niekedy je to taký pocit vo vnútri, keď si hovoríte, že takto sa cítiť nechcete. Tak je na tom podľa mňa Roger aktuálne," dodal.

"V šatni to môže zapnúť pomyselné zelené svetlo, keď si hráči povedia: Pozrite sa, toto je Roger Federer, ten sa teraz necíti na to, aby bojoval do samého konca," pridal sa Mats Wilander.

Federer po prehre s Augerom-Aliassimem prišiel na tlačovú konferenciu o dve a pol hodiny neskôr. "Bol by som rád, keby to dnes bola krátka tlačovka. Ale potreboval som si vziať čas, kým sem prídem, aby som nepovedal niečo zlé," priznal po zápase Federer.