Osaková má pred Austráliou obavy, muži zabojujú o post jednotky

"Diskvalifikovaný, finále, víťaz, víťaz, víťaz, finále, deportovaný," napísal. Už na US Open 2020 sa stala takmer neuveriteľná vec, keď svetovú jednotku diskvalifikovali. Trafil vtedy rozhodkyňu loptičkou do krku.

"Toto je tá najšialenejšia časová os v histórii tenisu," napísal na twitter k situácii novinár New York Times Ben Rothenberg a pridal posledných sedem výsledkov Novaka Djokoviča na grandslamových turnajoch.

Zverev a Medvedev sú blízko

Ak by sa pritom srbský tenista sám odhlásil skôr ako vznikol rozpis turnaja, tak na miesto Djokoviča by nastúpil podľa pravidiel piaty nasadený Andrej Rubľov a celá situácia by ešte zamiešala turnajovým pavúkom.

Takto sa v danej štvrtine pavúka stáva najvyššie nasadeným hráčom Matteo Berrettini, svetová sedmička. Ten teda situáciou okolo Djokoviča získal pomerne prijateľný žreb na ceste do štvrťfinále.