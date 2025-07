Bratislavčania si zopakujú účasť v ENBL, tentoraz už ako Slovan. Súťaž sa má rozrásť

Zverenci trénera Aramisa Nagliča predviedli v predchádzajúcom ročníku impozantnú 10-zápasovú šnúru výhier, ale na domácom Final Four dvakrát tesne prehrali, takže napokon zostali bez medaily.

„Pri skladbe mužstva do novej sezóny a pri otvorene deklarovaných vysokých ambíciách je pre nás veľmi dôležité, aby sme mali garantovanú účasť v európskej súťaži.

Samozrejme, radi by sme sa videli v skupinovej fáze niektorej zo súťaží pod gesciou FIBA, avšak ako finalisti SBL a víťazi Slovenského pohára by sme mali garantovanú iba účasť v kvalifikačnom kole FIBA Europe Cupu.

To je síce fajn, ale zároveň trocha riskantné, ak chceme mať garantovanú účasť v pohárovej súťaži počas sezóny. ENBL nám práve to prináša a aj po skúsenostiach z uplynulej sezóny, keď sme si v tejto súťaži počínali veľmi úspešne, ponúkla nám veľmi atraktívnych európskych súperov.

Radi si to zopakujeme. ENBL sa ide rozširovať z dvoch na tri deväťčlenné skupiny. Už sme nedočkaví, koho nám prisúdi do skupiny, koho privítame doma, v Bratislave, a za kým vycestujeme. Takže to sú hlavné dôvody, ku ktorým treba pridať ešte jeden.

Aj pri získavaní nových hráčov do nášho družstva, nám účasť v ENBL významným spôsobom pomáha získavať čo najkvalitnejších hráčov, v rámci našich možností,“ uviedol pre oficiálnu klubovú webstránku generálny manažér Michal Ondruš.