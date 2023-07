Banská Bystrica privíta veľké mená. Predstaví sa až 18 medailistov z vrcholných šampionátov a OH

"Amusenová má podľa dostupných a medializovaných informácií tri vymeškané dopingové testy. Pre športovca to znamená, že pokiaľ sa to nevyšetrí, mal by pozastaviť svoju činnosť. To sa aj stalo.

Osobne som so štartovou listinu veľmi spokojný aj vzhľadom na to, že nasledujúci víkend je určený pre národné šampionáty. V Banskej Bystrici uvidíme vynikajúcu konkurenciu svetových a európskych atlétov.

Predstaví sa až osemnásť medailistov z vrcholných šampionátov a olympijských hier. Samozrejme nechýba bohatšie zastúpenie slovenských atlétov, čo ma veľmi teší," uviedol na stredajšej tlačovej konferencii pred podujatím prezident SAZ a predseda organizačného výboru P-T-S 2023 Peter Korčok.

VIDEO: Reakcie pred mítingom P-T-S 2023