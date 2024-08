Slovákov čaká po domácich ME aj svetový šampionát. Najväčším želiezkom Bajčiová

Najväčšími želiezkami budú Barbora Bajčiová, ktoré slávila na májových ME v bratislavskom Dome športu zlaté double v kategórii nad 90 kg a Lucia Debnárová. Medzi seniormi zasiahnu do bojov aj Peter Čeleš a Radoslav Dobrovič.

Bajčiová by v Kišiňove rada nadviazala na úspešné vystúpenie z Bratislavy. "Musím sa poďakovať výkonnému výboru za prejavenú dôveru a že nezabúdajú, čo sme s Luciou v našom športe dosiahli.

Viceprezident asociácie Peter Kasan nepovažuje termín MS za príliš šťastné riešenie.

"Ladiť formu cez leto nie je vôbec jednoduché, chce to veľa odopierania a disciplíny. Medzi ME a MS bolo veľmi málo času a ešte k tomu svetový šampionát v auguste, to je ako leto v zime."