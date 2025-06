FOTO: Najväčší je v Bratislave, najnovší v Prešove. Ktoré štadióny hostia EURO U21 2025?

BRATISLAVA. ME vo futbale do 21 rokov 2025 na Slovensku sa odohrajú na štadiónoch v Bratislave, Trnave, Nitre, Dunajskej Strede, Žiline, Trenčíne, Košiciach a Prešove.

Štadióny na EURO U21 2025 (ME vo futbale do 21 rokov 2025) na Slovensku

Táto moderná aréna patrí do UEFA kategórie 4, ide o najmodernejší a technologicky najvyspelejší štadión v strednej Európe.

Na najmodernejšom štadióne na Slovensku hrá domáce stretnutia ŠK Slovan Bratislava. Je to zároveň jeden z domovských stánkov slovenskej futbalovej reprezentácie.

Slovenskí futbalisti na ňom odohrajú dva zápasy skupiny – so Španielskom (11. júna) a Rumunskom (17. júna).

V súčasnosti je to druhý najväčší štadión a tiež patrí do UEFA kategórie 4. Slovenskí „sokolíci“ na ňom odohrajú zápas proti Taliansku (14. júna).

Štadión prešiel kompletnou rekonštrukciou a v roku 2019 ho oficiálne otvorili ligovým zápasom DAC so Slovanom Bratislava (0:1).

Patrí do rovnakej kategórie UEFA ako štadióny v Bratislave a Trnave. Domáce zápase na ňom hrá DAC Dunajská Streda.

Tento stánok postavili v roku 1960, no nedávno prešiel výraznou rekonštrukciou. Začala sa v roku 2016 a o päť rokov neskôr štadión znovu otvorili.

Domáce zápasy tu hrá AS Trenčín. Je to najmenší štadión, ktorý bude hostiť mladé futbalové talenty, no kapacita štadióna pôvodne presahovala 20-tisíc miest.