Štokholm nie je Göteborg, znie v rebríčku síl. Američania majú špeciálne tetovania

To získali vo švédskom Göteborgu, v Štokholme už tak úspešní neboli. Poznamenala to aj IIHF vo svojom novom rebríčku síl, kde Slovensku patrí 11. miesto, ktoré obsadí aj v konečnom poradí turnaja.

"Vyhrajme ešte tri zápasy a Ottawa bude hrdá," znie ich popis v rebríčku. Tím plný hviezd by sa po roku opäť rád vrátil na hokejový trón.

Na turnaji sa mu mimoriadne darí. So siedmimi gólmi je zatiaľ najlepší strelec spolu s MacKinnonom a Lindholmom.

Zatiaľ posledný gól Svena Andrighetta bol víťazný zásah proti Kazachstanu pri výhre 4:1. Rozhodol tak aj o tom, že zostupujúcim sa stal práve Kazachstan na úkor Maďarska. Andrighetto tak môže pri výlete do Budapešti očakávať pivo zdarma.

Práve Helvéti sú v rebríčku síl za USA na treťom mieste: "Sven bude mať do konca života pivo zadarmo v Maďarsku."

Američania prestrieľali súpera v každom zápase, ktorý vyhrali. Nepodarilo sa im to iba pri prehre 0:3 so Švajčiarskom.

Dokázal to ako najstarší hráč v histórii turnaja a IIHF si to všimla aj v rebríčku síl v poznámke pri Maďarsku: "Ten 41-ročný Švajčiar je vo forme."

Švédi svoje posledné tituly získali v rokoch 2017 a 2018. V oboch prípadoch sa tešili po nájazdoch. Najprv zdolali práve Kanadu 2:1 a o rok na to Švajčiarov 3:2.

Hornú osmičku rebríčka dopĺňa Rakúsko a Dánsko, ktoré sa prebojovali do štvrťfinále. Oba výbery zvládli kľúčové zápasy. Rakúsko zvíťazilo nad Lotyšskom 6:1 a Dánsko nad Nemeckom 2:1 po samostatných nájazdoch.

Na posledných priečkach rebríčka sú Kazachstan a Francúzsko, ktoré sa s elitnou kategóriou MS lúčia.

"Trápny moment vo výťahu s Britmi," znie popis pri Francúzsku, ktoré o rok medzi elitou vystrieda práve Veľká Británia. Druhým postupujúcim je Taliansko.

Z vypadnutia Francúzov majú najväčšiu radosť Slovinci, ktorí ich zdolali 3:1 a na prekvapenie mnohých sa vyhli zostupu. Chcú to tak patrične osláviť: "Ideme do Disneylandu do Paríža!"