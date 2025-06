Turnaj na Slovensko prekonáva rekordy. Organizátori potvrdili najvyšší počet predaných vstupeniek

BRATISLAVA. Organizátori futbalových ME hráčov do 21 rokov na Slovensku potvrdili v stredu prekonanie rekordu v počte predaných vstupeniek pred začiatkom turnaja.

Pred úvodným zápasom šampionátu, ktorým bol stredajší súboj Slovenska so Španielskom v Bratislave, predali resp. rezervovali viac ako 254-tisíc vstupeniek, čo je najviac v histórii ME do 21 rokov.

Do 11. júna si fanúšikovia kúpili 225.641 vstupeniek a ďalších 28.510 si rezervovali. Tieto čísla svedčia o náraste záujmu verejnosti o mládežnícke šampionáty, ktorý potvrdili aj ME 2017 v Poľsku a ME 2023 v Gruzínsku a Rumunsku.