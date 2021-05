Štvrťfinále? My sme potrebovali až pätnásť bodov, spomína Surový

Človek nikdy nevie, či bude na postup zo skupiny stačiť desať bodov, dvanásť a ak si dobre spomínam, raz sme potrebovali dokonca pätnásť bodov, spomína účastník siedmich majstrovstiev sveta a troch olympijských turnajov TOMÁŠ SUROVÝ. Koľko ste zatiaľ videli z hokejového šampionátu v Rige? Sledujem najmä našich chalanov, myslím, že si počínajú veľmi dobre. Verím, že sa im podarí získať body, ktoré ešte potrebujú a po dlhých rokoch postúpia do štvrťfinále. Čo môže urobiť s tímom vysoká prehra so Švajčiarmi?

Samozrejme prehra bola krutá, ale je len jedna a prišla po troch víťazstvách. Teraz je na tréneroch a celom tíme, aby sa z toho otriasol, ale podľa mňa by to nemal byť problém. Turnaj dobre rozohrali, majú deväť bodov vrátane troch zo zápasu proti Rusom, s ktorými sa nepočítalo. Takže nie je dôvod na paniku, postup majú vo vlastných rukách. Treba zvládnuť zostávajúce zápasy a bodovať. Turnaj je zamotaný, koľko bodov by mohlo stačiť na štvrťfinále? To človek nikdy nevie, či bude stačiť, desať, dvanásť a ak si dobre spomínam, raz sme potrebovali dokonca pätnásť. Pri týchto prekvapeniach sa to nedá odhadnúť. Naši sa musia sústrediť na najbližší zápas proti Dánom a keď ho zvládnu za tri body, podľa mňa by to mohlo na postup stačiť.

V slovenskom tíme korčuľuje niekoľko nováčikov, medzi nimi aj vekom ešte juniori a ďalší mladíci. Čo na nich hovoríte? Bol to výborný počin vziať ich na turnaj. Je to ovplyvnené aj tým, že sezóna NHL je posunutá, vieme, aký je celý rok. Ale keď som sledoval hru tých mladých chalanov, možno by boli v nominácii, aj keby sa vypadávalo z elitnej kategórie. Sú dobrí.

Ako si spomínate na svoj prvý veľký turnaj 2006? Hneď, ako som začal v Pittsburghu nastupovať pravidelne, šiel som do Turína na zimnú olympiádu. Bolo to pre mňa veľké zadosťučinenie a splnenie ďalšieho sna, že som mohol reprezentovať Slovensko na veľkom turnaji. A o niekoľko týždňov neskôr ste šli na svoj prvý svetový šampionát, ktorý sa konal v Rige. Pamätám, samozrejme. V Rige som neskôr jednu sezónu aj pôsobil v KHL a vtedy sa mi potvrdilo, s akým entuziazmom Lotyši prežívajú hokej. Pripomínali mi v tomto nás Slovákov. Mám na Rigu len najkrajšie spomienky.

Osem gólov dostali Slováci na MS trikrát. V Rige od Švajčiarov a dvakrát proti Čechom. V roku 2009 ste boli pri tom. Nemali sme vtedy dobré výsledky. Ako som už spomínal, Slováci sú hokejový národ, takže kritika fanúšikov bola tvrdá. Nebolo to nič príjemné, ale aj to je súčasť reprezentácie. Treba sa s tým vyrovnať. Vykompenzovali mi to chvíle, keď sme dosiahli úspech a mohli sme si vychutnať priazeň fanúšikov. A to sme ešte pred dvanástimi rokmi nežili v ére sociálnych sietí. To nie, ale napríklad rôzne diskusné fóra na internete už boli zaplavené stovkami odkazov. Jedna z prvých lekcií, ktorú som dostal od starších spoluhráčov, keď som prišiel do reprezentácie, bola, aby som sa im vyhýbal. Nemalo význam čítať ich, pred šampionátom som sa zvykol od všetkého odstrihnúť.

Vo štvrťfinále hralo Slovensko naposledy v roku 2013. Pamätáte si ešte na zápas proti Fínom? To bola veľká škoda. Prehrávali sme po prvej tretine už 0:3, no proti domácim Fínom sme vyrovnali a mali sme ich, ako sa hovorí rozpracovaných, ale štvrtý gól strelili oni a nie my. Všetko o MS v hokeji 2021

