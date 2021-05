Víťazstvo nad Dánskom? Slovákom zaručí postup niečo iné

RIGA, BRATISLAVA. Slovenskí hokejisti majú za sebou zápas, v ktorom sa pokazilo takmer všetko, čo sa pokaziť mohlo. So Švajčiarskom vo štvrtok prehrali 1:8. Na ich pozícii v boji o postup do štvrťfinále majstrovstiev sveta v Lotyšsku sa však toho veľa nezmenilo. Stále majú situáciu vo svojich rukách, nemusia kalkulovať so zaváhaniami súperov. Ak si uhrajú potrebné body, play off im nikto nevezme. Môže im byť vcelku jedno aj to, že so Švajčiarskom prehrali o sedem gólov a nie tesnejším rozdielom. Vzhľadom na vývoj v A-skupine je totiž veľmi nepravdepodobné, že by o ich postupe či nepostupe do štvrťfinále rozhodovala práve bilancia zo zápasu proti Švajčiarom.

Kľúčové zápasy pre slovenský tím sa budú odohrávať inde.

Hokejový vesmír opäť nachádza rovnováhu Boje v základných skupinách sa prehupli do druhej polovice. Všetky tímy majú za sebou po štyri zápasy a čakajú ich ešte tri. Navzdory divokému priebehu šampionátu a viacerým nečakaným výsledkom sa zdá, že hokejový vesmír opäť pomaly nachádza stratenú rovnováhu.

V A-skupine sa z nej prudko vymyká iba Švédsko, ktoré uplynulú noc strávilo na poslednej priečke tabuľky. Po piatkovom zápase proti Veľkej Británii však pravdepodobne túto pozíciu prenechá niekomu inému. A to nie je všetko. Napriek tomu, že Švédi majú momentálne iba tri body, stále majú šancu na postup do štvrťfinále. Dokonca im na to pri výnimočnej súhre iných výsledkov môžu stačiť len dve víťazstvá zo zvyšných zápasov. Ale tieto prepočty prenechajme im.

Postačí výhra nad Dánskom? Ako je na tom Slovensko? V skupine nastúpi ešte v sobotu proti Dánsku, v nedeľu proti Švédsku a v utorok proti Česku. Hoci je skupina momentálne veľmi vyrovnaná, vzhľadom na silu jednotlivých tímov a zostávajúci program je nepravdepodobné, že by do boja o postup do štvrťfinále reálne zasiahli Veľká Británia a Bielorusko. Aj v prípade Dánska si to vyžaduje nemalú dávku fantázie.

Súboj o štyri miesta vo štvrťfinále tak podľa všetkého zvedie päť krajín, od ktorých sa to najviac očakávalo už pred turnajom – Rusko, Švajčiarsko, Slovensko, Česko a Švédsko. Ak sa teda chcú Slováci dostať do play off, musia pod seba stlačiť aspoň jedného z týchto súperov. A na to im stačí jediné víťazstvo. Nie však nad Dánskom, ktoré je z ich zostávajúcich súperov papierovo najslabšie.

Štyri body sú istota Ak Slováci vyhrajú nad Dánskom, budú mať dvanásť bodov. Ak však zároveň Česi a Švédi vyhrajú všetky svoje zostávajúce zápasy, dostanú sa pred tím trénera Craiga Ramsayho (Švédi by sa dostali na dvanásť bodov a mali by lepší vzájomný zápas, Česi by mali štrnásť bodov).

Kto proti komu ešte bude hrať Slovensko: Dánsko, Švédsko, Česko Švédsko: Veľká Británia, Slovensko, Rusko Česko: Veľká Británia, Dánsko, Slovensko Rusko: Švajčiarsko, Švédsko, Bielorusko Švajčiarsko: Rusko, Bielorusko, Veľká Británia Dánsko: Bielorusko, Slovensko, Česko Bielorusko: Dánsko, Švajčiarsko, Rusko Veľká Británia: Švédsko, Česko, Švajčiarsko