Portugalci si na neobľúbené Francúzsko veria. Poďme do vojny, vyzýva Ronaldo

Ich piatkoví súperi Portugalčania nemali v skupinovej fáze konkurenta, posledný duel s Gruzínskom síce prehrali 0:2, ale už pred ním mali istý postup z prvého miesta do osemfinále.

V ňom sa natrápili so Slovinskom, ktoré zdolali až v jedenástkovom rozstrele 3:0 po predošlom 120-minútovom bezgólovom priebehu. Portugalci s Francúzmi sa stretli aj na predošlom európskom šampionáte. Duel sa skončil nerozhodne 2:2, pričom tri góly vtedy padli z jedenástok.

Pre šampiónov z roku 2016 sú "Les Bleus" jedni z najneobľúbenejších súperov. Majú s nimi vysoko negatívnu bilanciu, keď zo 14 posledných vzájomných zápasov prehrali až 11.

Kapitán Portugalcov Cristiano Ronaldo je s 20 streleckými pokusmi najaktívnejší hráč šampionátu, na prvý gól však stále čaká. Napraviť to chce proti Francúzsku. Ak sa mu to podarí, stane sa vôbec najstarším strelcom v histórii ME.

Každú ďalšiu šancu chce využiť, lebo ako uviedol, na ďalších ME sa už nepredstaví. "Pre mňa sú to nepochybne posledné ME," povedal zakončovateľ, ktorý skóroval na kontinentálnych šampionátoch už 14-krát a je na čele pred druhým Francúzom Michelom Platinim s 9 gólmi.

"Teraz nás čaká ťažký zápas proti súperovi, ktorý je favorit na víťazstvo v turnaji spolu s Nemeckom a Španielskom. Ale poďme do vojny, budeme bojovať až do konca," povedal Ronaldo.