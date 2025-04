Poprad privíta juniorskú hokejbalovú elitu, Slováci túžia opäť po medailách

Výbery chlapcov a dievčat do 20 rokov budú od 2. do 6. júla bojovať pod Tatrami o cenné kovy a medzi favoritov patria tradične aj oba slovenské výbery.

Výber Slovenska do 20 rokov štartoval doteraz na všetkých 11. šampionátoch a na desiatich získal medailu. S bilanciu tri zlaté, štyri strieborné a tri bronzové patrí hneď za Kanadou medzi najúspešnejšie tímy na svete. Pred dvoma rokmi v Liberci prehrala dvadsiatka vo finále s Kanadou.

„Bola to ťažká prehra, ale šport je taký. Ale je tu nová výzva, nový ročník a nová šanca. Sme poučení, silnejší a odolnejší. Máme v Poprade najvyššie ambície, spoliehame sa na podporu z tribún a veľmi sa na tento šampionát tešíme,“ povedal tréner Slovenska do 20 rokov Michal Salajka.

Dievčatá bojovali v tejto kategórii zatiaľ len dvakrát. V roku 2018 v Přerove a Zlíne a pred dvoma rokmi v Liberci. Prvý raz skončili na bronzovej priečke, pred dvoma rokmi brali striebro.

„Uvedomujem si akú to má postupnosť. Samozrejme by sme radi získali zlato, ale máme ťažkú konkurenciu, najmä tímy zo zámoria a aj Češky majú taký istý cieľ ako my. Ale pokúsime sa potešiť slovenských fanúšikov, urobíme všetko pre úspech,“ povedal tréner Marián Hambálek.

SHbÚ spustila už aj predpredaj vstupeniek, permanentky za zvýhodnenú cenu sú už dostupné v predpredaji na stránke Ticketportal. Permanentná vstupenka je v predpredaji do 20. apríla za 28 eur, po tomto termíne si ju bude možné kúpiť za 35 eur.