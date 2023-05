Slovenský kouč zarmútil legendu NHL a ťahá Poliakov medzi hokejovú elitu

NOTTINGHAM. Českí organizátori majstrovstiev sveta v hokeji 2024 si mädlia ruky. Medzi účastníkmi šampionátu by mohli byť aj severní susedia hostiteľov a jedna zo skupín sa bude hrať v Ostrave.

V priamom súboji o postup sa stretne Veľká Británia proti Taliansku. Briti majú jedenásť bodov, Taliani len deväť. Čiže Britom stačí na postup z tohto zápasu aj bod.

Talianov koučuje legenda NHL, 73-ročný Mike Keanan, ktorý získal Stanley Cup s New York Rangers a s javorovými listami vyhral dvakrát Kanadský pohár.

Taliani pôvodne oslovili Kanaďana s prosbou, či by im nemohol poradiť pri budovaní tímu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d 'Ampezzo.

Vyústilo to do konkrétnej ponuky a Keanen sa spolu s asistentom Mikeom Pelinom presťahovali do Talianska.