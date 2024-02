Chcú organizovať vrcholné podujatia. V Žarnovici osadili bezpečnostné prvky

ŽARNOVICA. Na plochodrážnom štadióne v Žarnovici vo štvrtok osádzali nové nafukovacie mantinely.

Ide o bezpečnostný prvok, ktorý je podmienkou pre organizáciu významných plochodrážnych podujatí.

"Nafukovacie mantinely sú nutnosťou na plochej dráhe, ak chceme organizovať preteky majstrovstiev sveta, Európy a významnejšie podujatia, no a to my v Žarnovici chceme," skonštatoval pre TASR predseda Speedway Club Žarnovica Martin Búri.