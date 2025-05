Úspechy Nemca a Petrufa majú pre slovenský volejbal veľký význam, vraví Rojko

Finále bolo najnáročnejšie, súper dokázal počas zápasu meniť taktiku a prispôsobovať sa, ale my sme reagovali a dotiahli to do víťazného konca,“ povedal Petruf pre portál svf.sk.

Nie je jednoduché naskočiť do rozbehnutého vlaku a začať ovplyvňovať výsledky a výkonnosť na medzinárodnej scéne. Navyše sa nám podarilo zapojiť do programu FIVB na podporu trénerov a celkovo profesionalizovať plážový volejbal na Slovensku. Toto víťazstvo je len ovocím tejto práce.“

Nemec vníma úspech v širšom kontexte: „Je to naše druhé víťazstvo vo svetovej sérii. Znamená to pre nás lepšie postavenie na nasledujúcich turnajoch – získali sme ďalšie body, budeme vyššie nasadení a zlepšujeme si pozíciu v rebríčku kvalifikácie na majstrovstvá Európy. Každé víťazstvo a zisk bodov nás približuje k hlavnému cieľu.“

Reprezentačný tím čaká v najbližšom období boj o miestenku na ME. „Máme pred sebou približne mesiac, počas ktorého by sme radi dosiahli kvalifikáciu. Bol by to po rokoch veľký míľnik.

Sme blízko, ale zároveň je pred nami ešte veľa práce a premenných. Verím však, že na konci júna sa budeme tešiť z účasti mužskej dvojice na kontinentálnom šampionáte,“ uzavrel Rojko.