Vydarená kvalifikácia. Mladí volejbalisti postúpili do hlavnej súťaže ME U18

CORIGLIANO-ROSSANO. Slovenskí reprezentanti v plážovom volejbale Matúš Beleš a Maximilián Šemanský úspešne zvládli kvalifikáciu na ME hráčov do 18 rokov v talianskom stredisku Corigliano-Rossano. Predstavia sa v hlavnej súťaži, ktorá odštartuje vo štvrtok.
Beleš a Šemanský najskôr v kvalifikácii prehrali 0:2 so španielskou dvojicou Victor López de Miguel, Alejandro Calvo, rovnakým výsledkom však potom zdolali moldavský pár Bogdan Socalo a Marius.
Istú miestenku v hlavnej súťaži mali priamo istú ich krajanky Lea Zelenáková a Ľudmila Matjušenková.
„U obidvoch dvojíc je cieľom rozhodne postup zo skupiny a myslím si, že môžeme pomýšľať aj na štvrťfinále. Zelenáková je už na svojich tretích ME U18, Beleš na druhých, takže máme väčšie očakávania.
Aj v príprave obidve dvojice potvrdzovali svoju kvalitu, hrali vyrovnané zápasy a dosahovali pekné výsledky aj medzi seniormi na turnajoch NSBT,“ uviedla šéfka slovenskej výpravy Michaela Cibulová pre oficiálny web Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).