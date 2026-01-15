Bývalého olympijského šampióna čaká súd. Obvinený je zo znásilnenia a sexuálneho zneužitia

V minulosti bol Yannick Agnel dvojnásobný olympijský šampión v plávaní, teraz ho čaká súd. Tridsaťtriročný rodák z Nimes je totiž obvinený zo znásilnenia a sexuálneho zneužitia.
Agnel pod piatimi kruhmi získal na OH 2012 v Londýne dovedna až tri medaily, okrem zlatej na 200 m voľný spôsob aj zlato a striebro v štafete. V máji 2025 jeho právnici podali odvolanie proti rozhodnutiu, aby čelil obvineniam, no súd tento návrh zamietol a nariadil riadne konanie.
Niekdajší športovec je podozrivý z toho, že v roku 2016 mal vzťah s dcérou svojho trénera Naome Horterovou, ktorá v tom čase mala len 13 rokov. Plavec vždy trval na tom, že vzťah bol dobrovoľný a láskyplný.
Podľa prokuratúry sa udalosti, ktoré sú predmetom obvinení, odohrali medzi 31. decembrom 2015 a 31. augustom 2016 na viacerých miestach, okrem francúzskeho mesta Mulhouse aj v Thajsku a na španielskom ostrove Tenerife.
Vyšetrovanie viedlo v decembri 2021 až k obžalobe plavca. Agnel kategoricky popiera, že by mal akúkoľvek kontrolu nad tínedžerkou.
Vtedajšia prokurátorka Edwige Rouxová-Morizotová uviedla, že "fakty predstavujú znásilnenie a sexuálne zneužitie kvôli vekovému rozdielu a pretože právny systém považuje situáciu za skutočný morálny nátlak."
V júli 2024 sa plavec, ktorý ukončil kariéru v roku 2016, absolvoval stretnutie s mladou ženou, ktoré ho žaluje. Teraz môže mať okolo dvadsiatky. Stretnutie si vyžiadal on sám.
Agnel bol okrm OH úspešný aj na MS a ME, na oboch fórach má z krátkeho aj dlhého bazéna minimálne jedno zlato.
Kvalifikoval sa aj na OH 2016 v Riu de Janeiro, no neobhájil zlato na 200 m voľný spôsob, keďže nepostúpil z rozplavieb. A onedlho oznámil koniec svojej plaveckej kariéry.