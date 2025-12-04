Slováci sa pozerali na svetový rekord. Miešanú štafetu na ME ovládli Taliani

Slováci, ktorí sa do osemčlenného finále prebojovali z poslednej možnej pozície, si oproti rozplavbám polepšili o 25 stotín.
„Štafetu hodnotíme veľmi pozitívne. Boli sme tak 50 na 50, či sa do finále dostaneme, ale nakoniec nám to hralo do kariet a mali sme ešte aj dobrý výsledok. Ukazuje sa, že Slovensko sa vie dostať v tejto štafete do finále MS či ME.
Hovorím za všetkých, že sme spokojní, je to to najlepšie, čo sme vedeli zo seba dať. Aj v takýchto neskorých hodinách, v takom nečase, vieme podať dobrý výkon,“ povedal Matej Duša pre Slovenskú plaveckú federáciu.
„Myslím si, že každý jeden z nás dal do toho všetko. Mne osobne sa lepšie plávalo ráno. Vo finále sme plávali o deviatej večer, čo nie sme zvyknutí, v takom čase nezvykneme trénovať ani pretekať, vzhľadom na to to bolo fajn,“ dodala Lillian Slušná.
Striebro si vybojovali Maďari, na bronzovej priečke sa umiestnila štafeta Holandska, ktorej súčasťou bola aj Marrit Steenbergenová. Tá má za sebou skvelý deň, počas ktorého si vybojovala tri medaily.
V disciplínach 100 m polohové preteky i 200 m voľný spôsob triumfovala v nových európskych rekordoch i rekordoch šampionátu. V polohovke dosiahla čas 56,26 s a pred Belgičankou Roos Vanotterdijkovou zvíťazila o 54 stotín.
O hodinu a pol neskôr predviedla ďalší suverénny výkon, keď triumfovala na 200 m v.sp. v čase 1:50,33 min. Druhá Minna Abrahamová z Maďarska bola pomalšia o 1,14 s.
V rekorde ME vyhral polohové preteky na 100 m medzi mužmi švajčiarsky reprezentant Noe Ponti, ktorý dosiahol čas 50,52 s a o jedinú stotinu zdolal Francúza Maximea Grousseta.
V pretekoch na 200 m v.sp. sa zo zisku zlata tešil Brit Duncan Scott, disciplínu 1500 m v.sp. ovládol Daniel Wiffen z Írska.
ME v krátkom bazéne - finálové výsledky
Muži:
1500 m voľný spôsob: 1. Daniel Wiffen (Ír.) 14:13,96 min., 2. Zalan Sarkany (Maď.) 14:15,51, 3. Florian Wellbrock (Nem.) 14:19,26
100 m polohové preteky: 1. Noe Ponti (Švaj.) 50,52 s - rekord šampionátu, 2. Maxime Grousset (Fr.) 50,53, 3. Heiko Gigler (Rak.) 51,60
200 m voľný spôsob: 1. Duncan Scott 1:40,54 min., 2. Jack McMillan (obaja V.Brit.) 1:40,94, 3. Evan Bailey (Ír.) 1:41,48
Ženy:
100 m polohové preteky: 1. Marrit Steenbergenová (Hol.) 56,26 s - európsky rekord, rekord šampionátu, 2. Roos Vanotterdijková (Belg.) 56,80, 3. Anastasia Gorbenková (Izr.) 57,17
200 m voľný spôsob: 1. Steenbergenová 1:50,33 min. - európsky rekord, rekord šampionátu, 2. Minna Abrahamová (Maď.) 1:51,47, 3. Freya Colbertová (V.Brit.) 1:51,94
Mix:
4x50 voľný spôsob: 1. Taliansko (Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Silvia di Pietrová, Sara Curtisová) 1:27,26 min. - svetový rekord, európsky rekord, rekord šampionátu, 2. Maďarsko 1:28,04, 3. Holandsko 1:28,42, ..., 8. SLOVENSKO (Matej Duša, Jakub Poliačik, Lillian Slušná, Teresa Ivanová) 1:31,00