Potocká sa na domáci šampionát naladila úspešnými štátnicami: Možno sa niečo podarí, možno nie

BRATISLAVA. Slovenská plavkyňa Tamara Potocká sa na ME do 23 rokov v Šamoríne predstaví v disciplínach 50 m motýlik a 200 m polohové preteky. Veľkou motiváciou pre jej účasť bolo práve domáce dejisko, keďže sa pripravuje na vrchol sezóny — júlové MS v Singapure. Podujatie 23-ročných, ktoré malo premiéru pred dvoma rokmi v Dubline, priblížila v relácii ŠPORT Tu a TERAZ.

Disciplína 50 m motýlik patrí medzi Potockej obľúbené, v polohových pretekoch drží národný rekord 2:07,17 minúty a považuje ju za svoju prioritu.

„Sú to moje prvé majstrovstvá Európy do 23 rokov, keďže som sa na nich pred dvoma rokmi nezúčastnila. Som rada, že sa konajú práve na Slovensku a som zvedavá, akú atmosféru dokážu vytvoriť naši fanúšikovia,“ povedala Potocká. Už ako juniorka pretekala na elitnej úrovni a k účasti na kontinentálnom šampionáte do 23 rokov ju motivovalo najmä dejisko. Možno sa niečo podarí, možno nie „Keby sa šampionát nekonal na Slovensku, pravdepodobne by som ho vynechala. Dosť totiž zasahuje do našej prípravy, keďže chceme jej vrchol smerovať na preteky v Singapure. Ideme zo silného tréningu, takže uvidíme, ako to dopadne. Na tieto preteky sa nijako špeciálne nepripravujeme, možno sa niečo podarí, možno nie — necháme sa prekvapiť,“ zhodnotila Potocká, ktorá minulý týždeň úspešne absolvovala štátnice.

Jej osobný rekord na 50 m motýlik je 26,12 sekundy, čo by pred dvoma rokmi stačilo na zlatú medailu na ME23. „Samozrejme, sledujem úroveň pretekov. Pozrela som si aj štartovú listinu a pretekárky. Päťdesiatka je pre mňa trochu lotéria, pretože na túto disciplínu špeciálne netrénujem. Ak mi vyjdú všetky detaily, môže z toho byť pekný výsledok, ak nie, tak nie. Zatiaľ to podľa časov vyzerá na popredné pozície, ale úroveň sa posúva a nemôžem čakať, že budem prvá len preto, že pred dvoma rokmi by môj čas stačil na víťazstvo. Preto sa viac sústredím na svoju hlavnú disciplínu — dvojstovku. Päťdesiatka je skôr doplnková, taká pre zábavu,“ priznala Potocká.

Výborná príležitosť Následne vysvetlila aj koncept podujatia a dôvod svojho prístupu: „Ide hlavne o to, aby mali pretekári, ktorí prechádzajú z juniorskej kategórie do seniorskej, nejaké súťaže, pretože ten prechod je veľký a náročný. Mňa sa to však osobne veľmi netýkalo, keďže som už ako juniorka štartovala na seniorských pretekoch, takže som to nevnímala ako niečo, čo by som vyslovene potrebovala. Ale pre tých, ktorí sa ešte nedostali do seniorskej reprezentácie alebo na veľké seniorské šampionáty, je to výborná príležitosť získať skúsenosti a kvalitne si zapretekať.“

Slovenská plavkyňa Tamara Potocká reaguje po semifinále v disciplíne na 100 m polohové preteky na MS v krátkom bazéne v Budapešti. (Autor: TASR)

V samotnom šampionáte vidí Potocká potenciál aj do budúcna, aj keď pre ňu pôjde v Šamoríne o premiéru a derniéru v jednom — v auguste oslávi 23 rokov. „Myslím si, že ak by tento koncept fungoval už dlhšie, bol by určite prepracovanejší. Je to však len druhý ročník. Ten prvý bol trochu zvláštny, pretože tam štartovali aj pretekári mimo Európy, takže to pôsobilo nejasne. Uvidíme, ako to bude tentoraz, ale verím, že úroveň sa bude postupne z roka na rok zvyšovať,“ zhodnotila Potocká.

Verím, že to dopadne dobre Domáce podujatie kontinentálneho významu môže byť pre ňu malou kompenzáciou za vlaňajšiu olympijskú prípravu. Účasť v Paríži si vybojovala až v júni na ME v Belehrade a jej domáci komplex už mali v tom čase rezervovaný českí reprezentanti. „Minulý rok mi to vôbec neprekážalo, na Slovensku to bolo v podstate fajn. Ja som chcela ísť z chladného počasia niekam do tepla, takže aj preto sme boli v zahraničí. Šamorín je v tomto smere dobré miesto, jazdí tam veľa tímov, takže prostredie je príjemné. Som rada, že sa to koná práve tam. Bazén je síce vonkajší, takže na výkony môžu vplývať rôzne vonkajšie podmienky, ale verím, že to celé dopadne dobre,“ priblížila Potocká, ktorá sa vlani pripravovala v Slovinsku.