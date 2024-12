Slovensko vyslalo na MS rekordný počet plavcov, Podmaníková verí v prekvapenie

Hoci sa šampionát koná v susednom Maďarsku, pre časť tímu to aj tak znamená boj s časovým posunom, keďže sa v priebehu roka pripravuje v USA. Skúsený Richard Nagy si však dejisko podujatia pochvaľuje.

"Máme to za rohom a Budapešť je pre nás akoby doma. Pretože odkedy postavili Duna arénu v roku 2017, tak sme tam každý rok kvôli niečomu. Či už Európa, alebo svet, prípadne svetový pohár. Poznáme to tam a je to tam veľmi dobre spravené po plaveckej stránke," povedal Richard Nagy po jednom z posledných tréningov pred odchodom do Maďarska.

"Atmosféra býva vždy super, pre Maďarov je to vlastne národný šport. Takže tam je vypredané a máme sa na čo tešiť. A pre nováčikov v tíme to bude určite zážitok," uviedol v talčovej správe federácie Nagy.

Na dobré výkony je pripravená aj olympionička Tamara Potocká. Príprava jej vyšla podľa plánov a bez obmedzení. "Bola som na sústredení v Poprade, potom som bola aj v Egypte a následne v Liptovskom Jáne.

Myslím si, že príprava prebehla veľmi dobre a podľa predstáv. Takže uvidíme," povedala Potocká, ktorá sa v Budapešti predstaví na polohovkárskej stovke, dvojstovke a aj v štafetách.