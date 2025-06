Verí aj v medailu. Šéf Slovákov očakáva v Šamoríne desať finálových účastí

Podujatie je na programe od štvrtka do soboty, pričom ide len o druhý kontinentálny šampionát v tejto vekovej kategórii.

ŠAMORÍN. Prezident Slovenskej plaveckej federácie (SPF) Ivan Šulek očakáva na ME do 23 rokov v Šamoríne od domácich aspoň desať finálových účastí.

Do bojov však môže výrazne prehovoriť aj Lilian Slušná. Je to veľmi šikovná šprintérka a medailistka z juniorských majstrovstiev sveta. Je ťažké dnes povedať, či jej všetko vyjde tak ako na nedávnych majstrovstvách Slovenska, kde prekonala rekordy.

Zo Slovákov púta zrejme najväčšia pozornosť Tamara Potocká, ktorá drží národný rekord na 200 m polohové preteky, no prezident upozornil aj na ďalšie domáce „želiezko“.

Nevyvíjame na nich však tlak. Povedali sme si, že sú doma a nech zaplávajú podľa toho, ako sú pripravení. Všetci sú zdraví, mali dobrú sezónu, takže verím, že by to mohlo cinknúť,“ povedal prezident pre TASR.

„Nechcem teraz povedať niečo, čo by mohlo nahnevať plavcov, ale očakávame, že sa nám podarí získať aspoň desať finálových umiestnení a s trochou zdravého sebavedomia veríme aj v medailu. V tejto vekovej kategórii máme šancu, je to šport o stotinách sekundy — plavci môžu byť rovnako prví ako ôsmi, záleží na maličkostiach.

Práve tie hrajú prím u Potockej, konkrétne na 200 m - v tejto disciplíne sa predstavila aj na OH v Paríži. Podľa vlastných slov sa sústredí najmä na prekonávanie samej seba: „Celá príprava smeruje hlavne na majstrovstvá sveta v Singapure, ktoré budú až koncom júla a začiatkom augusta. Preto je tréning stále zameraný na silu, vytrvalosť a intenzitu.

Keby sme začali ladiť formu príliš skoro, mohla by potom klesnúť a nevydržala by do hlavného podujatia. Aj napriek tomu sme tu urobili maximum, čo sa dalo, a verím, že dosiahneme čo najlepšie výsledky.“

Na ME 23-ročných je to jej premiéra a derniéra zároveň, keďže pred dvoma rokmi v Dubline neštartovala.

„Tento šampionát sa koná len druhý rok a stále je to pomerne nové podujatie. Ja som tu prvý raz, predtým to nebolo najideálnejšie, keďže tam nebola veľká konkurencia. Dúfam, že postupom času sa bude zvyšovať,“ zhodnotila Potocká.

Spomedzi zúčastnených nie je zďaleka jediná s účasťou na letných MS v Singapure. Formu na ne ladí aj spomínaný Popovici.