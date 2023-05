Všetko ma bolí. Je to dobré, zasmiala sa Vlhová po mesiaci prípravy

BRATISLAVA. „Koľko litrov vody vypiješ? Ako sa volajú tvoje soby? Akú najvyššiu rýchlosť na lyžiach si dosiahla?

Čo by si robila, ak by si nelyžovala?“ pýtali sa zvedavé deti z okolia Banskej Bystrice Petry Vlhovej na besede so zlatými olympionikmi.

Najväčším lákadlom bola nedávna olympijská šampiónka. Zožala veľký aplauz.

„Narodila som sa pre šport. Ak by som nerobila lyžovanie, tak by som robila niečo iné. Tenis ma veľmi baví,“ odpovedala na jednu z otázok.

Do haly Dukly Banská Bystrica prišlo 600 žiakov. Okrem úspešnej lyžiarky na otázky školákov odpovedali ďalší olympijskí víťazi Anastasia Kuzminová, Michal Martikán, Elena Kaliská a Matej Tóth.