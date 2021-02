Čo sa deje s Vlhovou? Na to by som potrebovala čarovnú guľu, tvrdí expertka

Nerobila také výrazné chyby ako jej súperky, ale napriek tomu na najlepšie nestačila. Petra Vlhová skončila v obrovskom slalome na majstrovstvách sveta v Cortine až dvanásta a neobhájila zlatú medailu v tejto disciplíne spred dvoch rokov. „Dôvody môžu byť viaceré,“ tvrdí bývalá slovenská lyžiarka JANA GANTNEROVÁ mladšia. Ako hodnotíte Vlhovej výkon? Petra predviedla dve bezchybné jazdy, ale chýbala jej dynamika a dravosť, na akú sme boli u nej zvyknutí na začiatku sezóny. Bolo to veľmi poctivé, odmakané, ale nemalo to plynulý priebeh a naväzovanie oblúkov. Bohužiaľ, s takýmito jazdami sa nezískavajú medaily.

V čom mohol byť najväčší problém? To najlepšie vedia ľudia z jej tímu. Môžeme len špekulovať, či jej nesedí povrch v Cortine, lebo jednoznačne nemá plynulý oblúk a na najlepšie strácala v každej bránke. Ešte stále to však môže zmeniť v sobotňajšom slalome Pred dvoma rokmi bola v obrovskom slalome najlepšia. Stala sa majsterkou sveta a vyhrala aj tri preteky vo Svetovom pohári. Prečo jej to zrazu v tejto disciplíne nejde? Môže to byť aj v materiáli, ktorý sa mení každú sezónu a teraz jej tak nesedí. Možno je to tým, že sa začala viac venovať rýchlostným disciplínam. Dôvodov, ktoré to mohli ovplyvniť, je viacero. Musela by som mať čarovnú guľu, aby som povedala, čo je za tým.

Prvýkrát v kariére jazdí Vlhová celú sezónu všetky disciplíny. Aký vplyv to môže mať na jej výkony a výsledky? Tým, že jazdí rýchlostné disciplíny, logicky má menej času na tréning technických. Môže to mať vplyv, ale je dosť pravdepodobné, že by tým utrpel aj špeciálny slalom. A to zatiaľ nevidno. V rozhovoroch Petra tvrdí, že sa v obrovskom slalome necíti komfortne. Nič viac som k tomu nepostrehla.

Vlhová hovorila, že na šampionáte berie len medaily. Ako z tohto hľadiska vnímate jej dvanáste miesto? Sú to majstrovstvá sveta a nikto sa nepozerá na to, kto skončí za medailistkami. To, či je piata alebo dvanásta, je úplne nepodstatné. Rozhodne však nemôže byť spokojná s jazdami. Musí sa rýchlo oklepať, aby v sobotu zabojovala v slalome.

Jana Gantnerová. (Autor: TASR)

Čo bude najdôležitejšie pred sobotňajším slalomom? Dôležité je, ako si oddýchne a zrelaxuje. Uvidíme tiež, ako jej sadne trať. Určite má na to, aby získala medailu. Niekedy však rozhodujú detaily. Môžete sa zle zobudiť a už sa to s vami vezie. Dopredu je náročné čosi predpovedať. Bude výsledok v slalome dôležitý aj do zvyšku sezóny? Výsledok v slalome nebude kľúčový z hľadiska toho, či dobre dopadne celá sezóna. V boji o veľký glóbus bude dôležité, ako sa zregeneruje po šampionáte. Nemá však takmer žiadny čas na regeneráciu, lebo hneď pokračuje kolotoč Svetového pohára.

Majsterkou sveta je Lara Gutová-Behramiová, ktorá má na šampionáte už dve zlaté medaily a jednu bronzovú. Čím je taká výnimočná? Neskutočne načasovala formu na majstrovstvá sveta. Od začiatku sezóny mala stúpajúcu tendenciu. Excelovala v Crans Montane, Kronplatzi i Garmisch-Partenkirchene. Dostala sa do tesného závesu za Petru v boji o veľký glóbus. Jej prejav je uvoľnený a je najväčšou hviezdou majstrovstiev sveta.