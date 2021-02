Vlhovej chýba šmrnc. Cítim sa takto a takéto sú výsledky, vraví

Už prvé kolo jej vôbec nevyšlo. Bola v ňom až jedenásta a na líderku Shiffrinovú strácala 1,17 sekundy. Aj za ďalšími súperkami v najlepšej trojke zaostávala o viac ako sekundu.

„Nespravila som veľkú chybu, ale od štartu do cieľa sa nejaké nazbierali,“ reagovala Slovenka.

Aj lyžiarske expertky sa zhodli, že Vlhovej jazde chýbala plynulosť a šmrnc.

„Jej oblúky neboli také čisté, niekedy mala problém s ideálnou líniou. Tlak, ktorý vyvíjala na lyžu, nebol vždy rovnomerný, takže nemala také zrýchlenie,“ hodnotila Veronika Velez-Zuzulová v RTVS.

„Je to prekvapenie a určite aj sklamanie. Petra nebude spokojná s prvou jazdou, aj keď vyzerala dobre, ale na rovinke nezískavala rýchlosť, nenechala lyže ísť. Ako keby bola trochu premotivovaná,“ hovorila bývalá lyžiarka Klára Křížová v štúdiu Českej televízie.

Expertka: Je tuhá, nie je v pohode

Trať druhého kola staval Vlhovej tréner Livio Magoni.

„Pokúsi sa postaviť to tak, ako to mám rada. Budeme sa snažiť získať nejakú výhodu, ale aj druhé kolo bude ťažké. Je to dlhý obrák a je teplo. Bude to veľký boj,“ predpovedala Vlhová po prvom kole.