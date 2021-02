Varujú Sagana. Cyklisti opisujú, ako po covide bojovali s návratom

BRATISLAVA. Počet ľudí, ktorí prekonali Covid-19, neustále rastie. A iné to nie je ani medzi profesionálnymi športovcami.

Opisujú to profesionálni cyklisti Tim Merlier a Jens Keukeleire, ktorí Covid-19 prekonali. „Prvý týždeň po vyliečení som bol takmer bez energie. Nemal som žiadnu silu do niečoho sa pustiť,“ opisoval Melier z tímu Fenix-Alpecin pre denník Het Laatste Nieuws .

"Až potom som začal postupne trénovať. Postupne sa to zlepšovalo. No keď som začal jazdiť intenzívne, musel som tréningy opäť prerušiť. Môj stav sa zlepšil až po dvoch mesiacoch,“ pokračoval.

„Nikdy v živote som nebol tak vážne chorý. A nezlepšilo sa to, pokiaľ mi neustúpili teploty. Ani po vyliečení som 20 dní nebol na bicykli. Musel som dať telu čas na to, aby sa z toho spamätalo," opisoval.

Po ťažkom priebehu by nebol vo forme

V Keukeleireho prípade návrat nebol rýchly ani bezproblémový, sezónu však odjazdil a dokonca absolvoval aj Tour de France.

Merlier sa vrátil na bicykel po ochorení skôr. V zimnej sezóne jazdil cyklokros.



„Na tréningoch som sa cítil dobre, no v teréne som nedokázal ísť naplno. Postupne sa to zlepšuje, no úvod pretekov bol vždy veľmi ťažký,“ opisoval v januári svoj návrat pre Het Nieuwsblad.

Teraz čaká fáza zotavovania bratov Saganovcov a Erika Bašku.

„Ak by bol na tom tak zle ako ja, tak na klasikách s ním nemôžeme rátať. Nebol by v najlepšej forme. Ale možno to zvládol lepšie," vraví Keukeleire z EF Education-Nippo.