Saganovu zbraň cyklistická únia zakázala, vraj je nebezpečná

BRATISLAVA. Keď do svetového pelotónu prišiel Peter Sagan, cyklisti v zjazdoch príliš nešpekulovali. Na bicykli sa maximálnu trochu prikrčili, aby boli rýchlejší, ale to bolo všetko.

Profesionáli sú však zručnejší. Pádov v tejto aerodynamickej pozícii je minimum. Viacerí však priznávajú, že lákať to môže skôr amatérov. A pre nich je to veľký risk.

Ak jazdíme týmto spôsobom, tak to musíte ovládať. Ale v pelotóne sme všetci profesionáli," vravel Adam Yates pred dvomi rokmi pre Wall Street Journal.

"My možno máme dostatočné zručnosti, ale koľko detí sa dostane do nebezpečenstva, keď sa pokúsi napodobniť to, čo vidí v televízii?" napísal Dan Martin na twitteri v roku 2018.

Súčasťou jeho statusu bola aj prosba, aby UCI túto pozíciu zakázala. "Nikomu by som to nedoporučoval. Je to nebezpečné," doplnil Martin pre New York Times.

Aj Christopher Froome po svojom úniku v zjazde z Col de Peyresourde v roku 2016 na twitteri napísal: "Prosím, toto neskúšajte."

Pred dvomi rokmi mal na Tour de France mimoriadne nepríjemný pád Philippe Gilbert. Belgičan preletel cez múrik a letel asi tri metre, kým dopadol na zem.

Krátko pred pádom bol aj on v aerodynamickej pozícii.