Legendárne preteky sa zrodili z exkurzie do histórie

Toskánsko a zvlášť Florencia boli centrom renesancie. Je to región, kde tvorili Michelangello, Leonardo da Vinci či Dante Aligieri.

Toskánske vína sú silnou značkou po celom svete. Je to biznis, ktorý prináša regiónu stovky miliónov eur.

Taliani však na podporu turizmu vytvorili koncom minulého storočia niečo jedinečné.

Začali organizovať cyklistické jazdy pre veteránov. Nie pre ľudí v pokročilom veku, ale pre starožitné bicykle. Vznikla L'Eroica Strade Bianche.

Preteky, ktoré sú prehliadkou cyklistickej histórie. Vynikajú atmosférou a medzi rekreačnými cyklistami sú mimoriadne obľúbené.

Amatéri predbehli profesionálov

Je to skôr exkurzia do histórie. No má svoje pravidlá.

Pretekov sa môže zúčastniť každý, kto má aspoň tridsaťročný bicykel. Pedále nesmú byť našľapovacie, prehadzovačky musia mať páky na dolnej rámovej rúrke a účastníci si volia oblečenie, ktoré zodpovedá veku bicykla.

VIDEO: Eroica cyklojazda veteránov