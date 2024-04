Frühauf ocenil hru Nemcov. Fyzicky nás prehrali, my sme ako tím zlyhali, hovorí

"Majú naozaj kvalitný káder. Boli fyzickejší, prehrávali sme veľa súbojov a nemali sme dobré buly. Len sme naháňali puk namiesto toho, aby sme ho mali my na hokejkách.

"Mal som v hlave, že to je možno aj dobré po tejto sérii po prvý raz prehrať. Počítal som tie víťazné zápasy.

Slovákom chýbalo najmä viac dravosti, tou naopak domáci hýrili: "Videli sme, že sme nemali takú energiu, ale niekedy to tak je, dlhý deň, večerný zápas, nesadlo to. To sa stane.

Potom vás súper potrestá. Ale netreba robiť paniku. My si to rozoberieme a oddýchneme si a verím, že my budeme v sobotu tí, ktorí budú energickejší."