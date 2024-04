Laxné prihrávky a problémy v defenzíve. Radšej facka v príprave ako na MS, reaguje expert

Komplikovali sme si život v obrannom pásme s laxnými prihrávkami. Celkovo to z našej strany nebol vydarený zápas. Radšej dostať facku v príprave, poriadne si to rozobrať a poučiť sa,“ povedal v štúdiu JOJ Šport Richard Kapuš.

„Na reprezentačnej úrovni to bol príliš otvorený hokej. Hľadá sa optimálne zloženie obranných dvojíc a útočných formácii. Nemci s ľahkosťou prechádzali cez stredné pásmo až pred nášho brankára. Ukazovali svoju priamočiarosť.

Jeho kolega Richard Konečný však hľadal aj nejaké pozitíva.

„Pozitívom boli dva góly Róberta Lantošiho. Po prípravnom zápase so Švajčiarskom sa herne zdvihol.“

Zlý úvod

Slováci nezačali prípravný zápas vôbec dobre. Brankár Dávid Hrenák inkasoval už z prvej strely, ktorá mu preletela ponad lapačku. „Nemecký hráč to trafil perfektne do horného rohu. Bola to strela bez prípravy, ťažko brankárovi niečo vyčítať,“ komentoval Kapuš.

„Nevyhodnotili sme túto situáciu dobre,“ doplnil Konečný.