Cehlárik o pozícii lídra: Nabral som veľké sebavedomie

Je najproduktívnejším slovenským hokejistom na šampionáte a patrí k najlepším aj na celom turnaji. PETER CEHLÁRIK hovorí o jedinečnej chémii prvého útoku, zápase proti Dánsku aj o incidente spoluhráča Mislava Rosandiča. Preberali ste so spoluhráčmi nevydarený zápas so Švajčiarskom? Trochu sme si chalanmi povedali, čo a ako. Či prehráte 1:8 alebo 0:2, na takomto turnaji sú dôležité hlavne body. Prehrali sme jeden zápas, ale turnaj pokračuje. Tímy, ktoré majú charakter, sa dokážu vrátiť späť hneď v ďalšom zápase, obrátiť tú mincu a vyhrať. Takže sa sústredíme už len na ďalší zápas.

V súboji proti Švajčiarsku ste mali veľa trestných minút. Pískali podľa vás rozhodcovia férovo? Niektoré fauly boli možno otázne, ale Švajčiari si ich vyrobili svojou aktivitou. Na to sa už nemôžeme pozerať, také veci nás len odpútavajú od našej hry. Ale nedá sa vyhrávať, keď sme viac než štvrtinu zápasu v oslabení. To bude kľúč k úspechu aj v ďalších zápasoch, nemôžeme byť vylučovaní.

Päťminútový trest dostal Mislav Rosandič za opľutie súpera. Bránil sa, že v tom nebol žiadny úmysel. Hovorili ste s ním o tej situácii? Áno, rozprávali sme sa o tom, všetci stojíme za tým, že to nebol žiadny úmysel. Keby to bol úmysel, strhla by sa šarvátka z tej frustrácie, ale práve naopak, Mislav sa ospravedlnil, že to nebolo úmyselné. Bohužiaľ, stalo sa, čo sa stalo, ale celý tím stojíme za ním.

Marek Hrivík, Robert Lantoši a Peter Cehlárik na MS v hokeji 2021. (Zdroj: REUTERS)

Každý zápas na šampionáte už bude akoby play off. Čo môže tímu pomôcť k tomu, aby ste zdolali Dánsko a priblížili sa k postupu do štvrťfinále? Musíme sa vrátiť k svojej hre. Pozreli sme nejaké chyby a veci, ktoré môžeme robiť lepšie a ktoré sme predtým robili. Detaily v hre, ku ktorým sa chceme vrátiť. Aj úvod zápasu so Švajčiarmi bol dobrý, ale potom sme boli príliš pasívni. Musíme znova kráčať za úspechom, nestiahnuť sa, byť dobre naladení a makať ďalej. Nekalkulujeme, sústredíme sa na ďalší zápas, ktorý musíme zvládnuť, aby sme mali znova lepšiu pozíciu smerom do štvrťfinále. Verím, že zajtra to zvládneme, potrebujeme ďalšie body. Dáni zdolali na turnaji Švédov, potom mali proti Švajčiarom iba štyri strely na bránku, hrajú defenzívny hokej. Čo od zápasu s nimi očakávate? Budeme sa snažiť hrať aktívne a dostávať ich pod tlak. Vieme, že hrajú defenzívne ladený hokej, budú možno vyčkávať na našu chybu. Brankár im chytal výborne, bude na nás, aby sme sa v ofenzíve presadili. Musíme byť piati na ľade, nebyť vylučovaní a naopak získavať presilovky. Verím, že budeme úspešní. Nepoznám veľmi ich hráčov. Majú jedného, ktorý vedie produktivitu turnaja, naňho si treba dávať väčší pozor, ale u nás je to vždy o tímovom výkone. Verím, že to znova ukážeme. Samozrejme, hrá s ľahšie, keď strelíte prvý gól. Ak premeníme šance, myslím, že to zvládneme.

Na čele produktivity šampionátu ste spolu s Dánom Nicklasom Jensenom práve vy. Obaja máte po sedem bodov, Dán má štyri góly, vy dva. Čo pre vás znamená, že ste v kanadskom bodovaní tak vysoko? Dodáva mi to sebavedomie. Medzinárodný hokej som dlhšie nehral. Ukazuje mi to, kam som sa dokázal posunúť za tých päť rokov od majstrovstiev sveta v Petrohrade, kde som hral naposledy. V tejto sezóne som nabral veľké sebavedomie a turnaj mi v tom tiež pomáha. Som šťastný za to, ako to ide celému nášmu útoku. Chceme hrať tak, aby sa na nás dalo spoľahnúť. Chceme byť efektívni v ofenzíve a pomáhať tímu k víťazstvám. Rolu, ktorú sme dostali, sme si zatiaľ zastali. Verím, že to tak bude aj ďalej.

Vo formácii ste spolu s Marekom Hrivíkom a Róbertom Lantošim. Hokejoví experti tvrdia, že taký dominantný útok slovenská reprezentácia už dávno nemala. Váš spoluhráč Kristián Pospíšil povedal, že sa na vás rád pozerá aj zo striedačky. Vďaka čomu ste si tak sadli? Je úžasné vidieť, že sa nášmu útoku takto darí. Užívame si, že sme v takejto pozícii. Chceme byť spoľahliví v ofenzíve a pomáhať tímu. Dôležitá je, samozrejme, aj defenzívna činnosť, blokovanie striel, aj to rozhoduje zápasy a musí to robiť každý hráč v tíme. A ukázali sme, že dokážeme robiť aj takúto robotu. Keď hráte proti Rusom či iným favoritom, ste často v obrannom pásme a obrana je tiež kľúčom k úspechu. S Hrivom hráme spolu celú sezónu, vieme o sebe, vieme, čo máme od seba čakať. A výborne to funguje aj s Robom, ktorý je výborný na puku, výborný korčuliar, dokážeme sa nájsť v streleckých pozíciách. Všetci traja si dokážeme vytvoriť šancu. Naozaj si to užívam a verím, že aj chalani.