Pellegrini vyzdvihol úspechy paralympionikov: Robia excelentnú reklamu

Vyzdvihol ich úsilie a uviedol, že slovenská spoločnosť by mala viac pomáhať ľuďom so zdravotným znevýhodnením.

Slovenská výprava získala k utorku dokopy päť medailí - tri zlaté a dve strieborné.

"Je to úspešnejšia výprava ako na samotných olympijských hrách, a preto som to považoval za svoju povinnosť vzdať hold týmto ľuďom, ktorí častokrát napriek ťažkému životnému osudu dokážu podávať takéto excelentné výkony," pokračoval prezident, ktorý zotrvá v metropole Francúzska do štvrtka a chcel by si pozrieť slovenských športovcov na paralukostreľbe, plaveckých disciplínach a navštíviť aj ďalšie športy.