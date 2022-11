Levice sa udržali v hre o postup, k víťazstvu ich nasmeroval Slovinec

Michal Madzin, tréner Levíc: "Pre nás je to super víťazstvo so super emóciami. Buďme šťastní za víťazstvo, skutočne veľká bojovnosť o každú loptu. Hráči sa hádzali po zemi. Hralo sa vo výbornej atmosfére, ktorá pomohla k tomu, aby všetci hráči dali zo seba všetko. Myslím si, že všetci, ktorí sme boli v hale, sme si to mohli užiť."

Martin Bachan, hráč Levíc: "Sme radi, že sa nám to podarilo doma uhrať. Veľmi náročný zápas, či už fyzicky alebo psychicky. Nesmierne vyrovnané do poslednej sekundy. Teší nás to."

Michail Kakiouzis, tréner Keravnosu: "Ťažký zápas proti kvalitnému súperovi. Držali sme sa v zápase a v hre o víťazstvo, ale urobili sme z taktického hľadiska niektoré dôležité straty.

Tie nás napokon stáli zápas. Kľúčové pre nás, že po Opave sa nám podarilo aj proti Leviciam udržať priaznivé skóre zo vzájomných zápasov. Máme pred sebou ešte jeden zápas, v ktorom si chceme vybojovať postup do ďalšej fázy."