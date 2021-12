Som chlapec z Fiľakova, hrávam futbal za Bohemku a túžim zmeniť svet

„Beriem to ako daň za to, že môžeme pomôcť väčšiemu počtu ľudí a dotknúť sa oveľa viac ľudských životov,“ priznal slovenský futbalový brankár PATRIK LE GIANG . V súčasnosti chytá v českej lige za Bohemians Praha.

Aké boli?

Bola to moja prvá návšteva Vietnamu. Mal som šestnásť a prvýkrát som sa stretol so svojou starou mamou, starým otcom či sesternicami. Dovtedy som o nich len počul, písali sme si listy, keďže volania do Ázie boli vtedy drahé. Navyše to bolo počas Vianoc. Bol som tam s otcom a mama s bratom zostali na Slovensku. Vnímal som to dvojako. Hoci som bol šťastný, že som spoznal svoju rodinu, chýbal mi rodinný celok.

V čom boli Vianoce vo Vietname špecifické?

Aj počas Vianoc bolo vo Vietname veľa turistov, boli otvorené kostoly pre kresťanov, mali vianočné stromčeky i ozdoby. Celkovo Vianoce neprežívajú tak intenzívne ako v New Yorku či v Európe. Nie je to ich najsilnejší a najemotívnejší zvyk.