Úspech Slovenky Vadovičovej. Z ME si odnáša zlatú medailu a stanovila nový svetový rekord

ROTTERDAM. Zlatá medaila pribudla v Rotterdame na konto slovenskej výpravy na ME v parastreľbe.

Postarala sa o ňu Veronika Vadovičová v miešanej disciplíne R3 vzduchová puška v ľahu. Zároveň stanovila nový svetový rekord 255,7, čím prekonala svoje vlastné maximum o pol bodu.

“Som veľmi rada, že sa mi podarilo zvíťaziť. Bola som uvoľnená, nenaháňala som sa za nejakými veľkými výkonmi. Brala som túto súťaž ako previerku pred septembrovými majstrovstvami sveta v Lime.

V kvalifikácii to nebolo dokonalé, ale stačilo to na postup do finále. Ani finále nezačalo ideálne, ale potom sa to zlepšilo a začala som triafať presnejšie.